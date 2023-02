OL : Laurent Blanc attend davantage de Mohamed El Arouch

C’était attendu par les supporters de Lyon. Face à Angers en Ligue 1, Laurent Blanc a lancé dans le grand bain Mohamed El Arouch. Une première très sobre. En effet, le joueur rhodanien est rentré à la 90e minute pour remplacer Thiago Mendes. A l’occasion de la conférence de presse d’avant-match contre Grenoble en Coupe de France (mardi, 21h10), le technicien de l’OL a lancé un message fort à l’encontre de sa jeune pépite de 18 ans.

"Sentir le jeu, c’est bien mais après il y a le domaine physique"

« C’est un bon jeune joueur et un beau joueur. Mais ça ne suffit pas, vous devez le comprendre. Le niveau L1 quoi qu’on en dise, c’est différent de ce qu’on peut avoir en réserve. C’est une étape à passer. C’est bien d’être un bon et un beau joueur, c’est une qualité importante pour moi. Sentir le jeu, c’est bien mais après il y a le domaine physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur l’impact, on est arrivé à des niveaux incroyables donc c’est dur pour des joueurs de petites tailles. Il faut qu’ils développent autre chose. Il faut du travail (…) On va faire en sorte que les joueurs qui peuvent s’exprimer puissent s’exprimer techniquement. Quand on n’a pas le ballon, on doit faire autre chose. On aura des joueurs qui tiendront 90 minutes on espère » indique-t-il.