OL : Lacazette absent de l'entraînement à cause de piqûres de guêpes

On discute tactique du côté du Général Lacazette 🗣 pic.twitter.com/XF2mvfKvgD

— Olympique Lyonnais (@OL) July 21, 2022

Une absence qu'on avait pas vu venir. En stage depuis lundi aux Pays-Bas avec l'OL, Alexandre Lacazette a été victime d'une attaque de guêpes en forêt comme l'explique L'Equipe.. Absent de l'entraînement durant l'après-midi, l'international tricolore a eu moins de chance que son coéquipier Moussa Dembélé, lui aussi touché par les guêpes mais qui a pu p participer à la séance.Revenu à Lyon cet été après la fin de son contrat avec Arsenal, Lacazette devra patienter quelques jours afin d'en savoir plus sur sa situation mais est. Samedi, contre Twente, Peter Bosz devrait surtout aligner des doublures pour une autre rencontre de préparation de la formation rhodanienne. Restant sur des résultats contrastés contre Anderlecht (victoire 3-2 et défaite 3-0 avec deux équipes différentes), l'OL demeure en progrès aux yeux du technicien hollandais par rapport à la saison passée, conclue à la 8ème position du classement de Ligue 1. "Il faut changer plusieurs choses par rapport à l'an dernier. Il faut gagner des matchs et pour ça il faut être plus stables. On n'était pas stables la saison dernière., a-t-il expliqué, ce jeudi en conférence de presse.Après ces deux oppositions aux Pays-Bas,, sur la pelouse du Groupama Stadium (21 heures).