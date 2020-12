OL : La revanche de Toko Ekambi

Enfant du XIIIe arrondissement de Paris, Karl Toko Ekambi, en grande forme avec l’OL, va retrouver dimanche soir un adversaire qu’il supportait dans sa jeunesse. Mais sans émotion particulière. "Quand j'ai joué sur la pelouse du Parc contre le PSG, ça ne m'a rien fait de spécial, confiait-il à France Football lorsqu’il évoluait à Angers (2016-2018). En fait, je suis parti de tellement loin que je ne rêve plus."

Muet pendant 8 mois Révélé en National au Paris FC, il a ensuite fait deux ans en Ligue 2 avec Sochaux avant de découvrir la Ligue 1 avec le SCO, qui l’a ensuite vendu à Villarreal à un prix alors record pour le club (18 millions d’euros). Auteur de 24 buts et 10 passes décisives en 62 matchs avec le Sous-Marin jaune, il a été rapatrié par l’OL en janvier dernier. Mais s’il a signé deux buts lors de ses trois premières apparitions, il est ensuite resté muet pendant huit mois, soit dix-huit rencontres consécutives, avant de retrouver le chemin des filets le 18 octobre à Strasbourg (2-3).



Une période de disette accompagnée de vives critiques, notamment lors d’un Final 8 de Lisbonne où il avait perdu deux duels face à Manuel Neuer. "Je trouve que c'était trop poussé, notamment envers moi, d'ailleurs. Quand c'est moi, les occasions loupées, c'est moi qui ai eu des ratés. C'est l'OL qui a vendangé, et quand c'est le PSG, c'est Neuer qui a été grandiose, regrettait-il pour L’Equipe. Je suis même heureux que ça tombe sur moi, parce que les commentaires qui ont été faits peuvent déstabiliser un joueur. Alors que moi, je m'en fous. Donc oui, je suis très heureux que ce soit tombé sur moi, parce que je sais passer à autre chose."

"Il n’y a pas grand-chose qui peut le perturber" Des commentaires acerbes, comme ce cruel surnom de «Poteau Ekambi», lui qui a trouvé à six reprises les montants depuis son arrivée dans le Rhône, dont une fois face au Bayern en demi- finales de la Ligue des champions. A Metz le week-end dernier, il a préféré en sourire... "Il a déjà traversé des périodes comme ça avec nous, durant lesquelles il touchait les montants, confie à 20 Minutes son ancien entraîneur à Sochaux Albert Cartier. Mais c’est un garçon blindé et orgueilleux, donc il ne tombera pas dans le piège d’avouer que ça le touche. Il n’y a pas grand-chose qui peut le perturber d’ailleurs. Il n’est pas passé par la filière classique d’un centre de formation de club pro et tout ce qu’il a obtenu, c’est grâce à sa grosse force de caractère."



Une force de caractère qui lui a permis de surmonter cette période difficile, et d’inscrire 7 buts et de délivrer 3 passes décisives lors de ses six derniers matchs. Son association avec Memphis Depay et Tino Kadewere fait d’ailleurs merveille, et le trio sera l’un des principaux atouts lyonnais dimanche soir au Parc. Avec un Toko Ekambi motivé pour ce retour dans sa ville, où il avait réussi à marquer il y a deux ans avec Angers.