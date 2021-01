L’Olympique Lyonnais est sorti victorieux vendredi de son opposition contre Bordeaux à domicile (2-1). Face aux Marine et Blanc, les Gones ont eu fort à faire. Et ce n’est que dans le temps additionnel qu’ils ont réussi à remporter la mise grâce à un très beau but de leur défenseur, Léo Dubois. Mais, les trois points récoltés n’en sont pas moins savoureux, et ce n’est pas Rudi Garcia qui allait dire le contraire.



Au coup de sifflet final, le coach lyonnais a tenu à saluer la persévérance de ses troupes et les efforts fournis pour l’emporter. « L'objectif était de reprendre cette première place et cela met la pression à nos adversaires, Lille et le PSG. Monaco est là aussi. Il est important pour nous de continuer à gagner. Quand on met le but victorieux dans le temps additionnel, c'est toujours énorme en termes d'émotion positive. C'est un très bon moment pour nous. Cela prouve qu'on y a cru jusqu'au bout. On est monté petit à petit en régime en première période. On a marqué sur un corner. C'est donc très positif par rapport à ça », s’est-il réjoui.

« Trois points qui pourraient compter à la fin »

Garcia a ensuite eu l’honnêteté de reconnaitre que ce ne fut pas une prestation totalement aboutie et que sa formation a également dû passer par des temps faibles. « La seconde période a été très délicate jusqu'au but égalisateur, a-t-il confié. Après, on a encore été moins bien, jusqu'à ce que les entrants nous aident. Lopes fait une sortie décisive sur Oudin. Gagner contre un tel adversaire sur la fin, va rehausser le mental de l'équipe. À mon avis, ces trois points vont beaucoup compter à la fin. »



Bordeaux aurait mérité de s’en sortir avec un point et l’entraineur de l’OL n’a pas manqué de saluer la sortie courageuse des Marine et Blanc : « On ne joue pas tout seul. L'adversaire a le droit d'être bon et Bordeaux l'a été. Il méritait largement de prendre un point. Ce qui compte, c'est de faire la passe de trois et d'aller gagner à Dijon. »



Pour finir, Garcia n’a pas échappé à la traditionnelle question sur la course au titre. Fidèle à lui-même, il préfère avancer masqué avec ses protégés : « Le Paris-SG est programmé pour être champion. Il nous reste à sécuriser notre position dans les trois premières places. »