Sans peut-être le savoir, Rudi Garcia a emboité le pas de Pierre Ménès. Quelques heures après que le consultant de Canal+ a écrit que sans Memphis Depay, l'Olympique Lyonnais ne pourrait pas prétendre au titre de champion de France de Ligue 1, l'entraîneur rhodanien a répéter la même chose avec ses propres mots. Pour lui c'est sûr, les ambitions lyonnaises sont liées à la conservation de Memphis Depay dans l'effectif jusqu'au terme de la saison.



Invité ce dimanche de l'émission Téléfoot, Rudi Garcia est d'abord revenu sur la période ayant suivi le dernier mercato estival, source de déstabilisation de son groupe, du fait notamment des rumeurs venues du FC Barcelone, et relatives à l'intérêt des Catalans pour Memphis Depay : "On a été pollué par le mercato estival. J'espère qu'on ne le sera pas par le mercato hivernal. Ce qui est certain c'est que Memphis est un joueur de classe mondiale et qu'on est beaucoup plus fort avec lui. Donc si on a des ambitions, il sera encore avec nous sur la deuxième partie de saison".

Trois mois sans défaite



Une manière déguisée de mettre la pression sur sa direction pour qu'elle fasse tout pour conserver le joyaux néerlandais quelques mois de plus au moins. Rudi Garcia a par ailleurs rappelé que l'objectif initiale était de terminer dans les trois premiers du championnat. Lyon reste actuellement sur treize matchs de rang sans défaite et trois mois sans perdre (dernier revers en date, le 15 septembre 2020 à Montpellier, 2-1). Les Gones sont sur le bon chemin. Ne leur reste plus qu'à ne pas perdre d'éléments capitaux en route.