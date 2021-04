A l'OL, il peut y avoir des regrets. Après une belle première période, les Lyonnais se sont fait renversés par Lille (2-3), au Groupama Stadium, et s'éloignent de la course au titre à quatre journées de la fin du Championnat de France. Une défaite que n'a pas digéré le milieu de terrain de l'OL, Maxence Caqueret.

Caqueret : "On n'a pas le droit"



"On fait une bonne première mi-temps, on n'a pas le droit de se faire rattraper comme ça contre un concurrent direct. C'est frustrant, on sait qu'on avait les capacités de tenir ce score. Ce n'est pas normal, à nous de ne rien lâcher pour aller chercher la qualification en Ligue des champions, a t-il expliqué au micro de Canal +. On perd trois points très importants mais ce n'est pas fini. Il reste quatre matches et tout est possible."



Aujourd'hui quatrième de Ligue 1, les hommes de Rudi Garcia devront impérativement s'imposer à Monaco, dimanche prochain, pour revenir à un point de l'ASM et avoir encore une chance de disputer la Ligue des Champions lors de la prochaine saison.