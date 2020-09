OL : Kadewere et la malédiction des meilleurs buteurs de L2

Ce n’était, certes, qu’une équipe du sixième échelon suisse en face, mais Tino Kadewere n’avait pas manqué ses débuts avec l’Olympique Lyonnais le 1er juillet contre les amateurs de Port Valais. Auteur d’un quadruplé avant la pause lors de cette victoire écrasante des hommes de Rudi Garcia (12-0), il n’avait pas tardé à montrer certaines des qualités qui en ont fait le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec le Havre, lui qui avait signé 20 buts en 24 matchs sous le maillot du club normand, avec qui il a terminé l’exercice 2019-2020 en prêt après avoir été recruté par l’OL en janvier dernier.

Une première titularisation compliquée



Non qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue et le Final 8 de la Ligue des champions, il était retourné au Zimbabwe en raison d’un deuil familial, le décès de son frère aîné Prince, qui avait contracté le coronavirus. Ses nouveaux coéquipiers lui avaient d’ailleurs rendu hommage en portant un tee-shirt à sa mémoire avant leur exploit contre Manchester City en quarts de finale de la reine des compétitions européennes. Retourné début septembre dans la légion lyonnaise, il a joué ses premières minutes en match officiel à Bordeaux, avant d’être titularisé pour la première à Montpellier, sans grand succès. Et il n’a joué que 4 minutes vendredi dernier, lors de la nouvelle contre-performance de l’OL, face à Nîmes (0-0).

De Giroud à Bozok

Il est encore trop tôt pour savoir si l’attaquant de 24 ans va réussir à briller en Ligue 1, mais les exemples de ses prédécesseurs n’incitent pas forcément à l’optimisme. Il y a bien eu Olivier Giroud, Guillaume Hoarau ou Andy Delort, qui ont franchi sans encombre le palier entre la Ligue 2 et l’élite. Mais ces cinq dernières années, aucun n’a réussi à reproduire les mêmes performances en Ligue 1. Mickaël Le Bihan (18 buts avec Le Havre en 2014-2015), longtemps perturbé par les blessures, n’a jamais réussi à inscrire plus de 3 buts en L1, Famara Diedhiou (21 buts avec Clermont en 2015-2016) avait marqué 8 fois l’année suivante avec Angers avant de rejoindre le Championship, Adama Niane avait également scoré à 8 reprises avec Troyes après une saison à 23 buts en Ligue 2 (2016-2017), Umut Bozok, auteur de 24 buts avec Nîmes en 2017-2018, n’a pas confirmé après la montée des Crocos (2 buts), et Gaëtan Charbonnier (27 buts en 2018-2019) n’a marqué que 4 fois la saison dernière pour le retour de Brest dans l’élite. Une tendance qui dure…