OL : Juninho répond aux attaques de Garcia

rhodanien. Et il n'a pas mâché ses mots, décrivant que Garcia était une personne très centrée sur elle-même. " Tout le problème que j’ai eu avec Rudi c’était qu’il avait des différences de traitement, il était fort avec les plus faibles, et faible avec les plus forts", a-t-il lâché. " Je n’ai pas l’impression d’avoir été trahi, je connaissais son caractère. On est trahi par ses vrais amis. Ce n’était pas quelqu’un que j’appréciais beaucoup comme personne", a continué le Brésilien, qui a estimé que l'interview avait été préparée à l'avance.

"Il est vraiment froid humainement"



🚨 L’entretien exclusif avec @Juninhope08 🚨

Notre Directeur Sportif dresse le bilan de la saison de l’Olympique Lyonnais dans l’émission #OLNS, et évoque les objectifs pour la suite ! 🎙



Suivez gratuitement en live cet interview sur #OLPLAY 👉 https://t.co/KB6UJRYYw8 pic.twitter.com/c23yIsy7bb



— Olympique Lyonnais (@OL) May 26, 2021

Rudi, il a un manque total de confiance en lui et du coup il veut toujours montrer qu’il est beau, qu’il est costaud. S’il peut parler et se voir dans la télé, il est content. Il est vraiment froid, humainement, il n’a pas de sentiments pour les gens autour", s'est exprimé le natif de Recife.

Dans un premier temps, ce sont Jean-Michel Aulas, Bruno Guimaraes, Rafael et la fille de Juninho qui ont répondu aux propos tenus par Rudi Garcia au sujet de ses relations compliquées avec le directeur sportif de l'OL. Jusqu'ici, l'ancien milieu de terrain avait gardé le silence mais il a pris la parole, ce mercredi soir sur la chaîne officielle du clubConsidérant Garcia comme un individu "froid humainement", Juninho n'a que modérément apprécié la façon d'être de l'ancien entraîneur de l'OL.