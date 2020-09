OL : Julian Pollersbeck arrive en doublure de Lopes

c’est confirmé, Julian Pollersbeck, qui accepte le rôle de doublure, signe aujourd’hui pour 5 saisons. Grand gardien d’1,95m qui aime jouer très haut, presque libero https://t.co/PGsk5zJb6K

— hugo (@hugoguillemet) September 17, 2020

Alors qu'on parle beaucoup des départs lors de ce Mercato (qui se termine le 5 octobre) à propos de l'Olympique Lyonnais et notamment ceux de Memphis Depay, d'Houssem Aouar ou de Moussa Dembélé, le club s'active en coulisses et est en passe d'officialiser la rumeur sortie par plusieurs sources allemandes. Délesté du gardien roumain Ciprian Tatarusanu (34 ans), qui s'est engagé, vendredi dernier, avec l'AC Milan (pour 500 000 euros), le club rhodanien a jeté son dévolu sur Julian Pollersbeck, qui garde les cages d'Hambourg (deuxième division) et à qui il reste un an de contrat. L'opération devrait coûter un peu moins de 500 000 euros au club de Jean-Michel Aulas. L'ancien espoir de la Nationalmannschaft est un très grand gardien (1,95m) avec une grande envergure, doté d'un très bon jeu aux pieds, mais qui évolue dans un autre registre qu'Anthony Lopes. L'Équipe annonce que le portier, qui devrait signer pour cinq ans, est très intéressé par le projet de l'Olympique Lyonnais, dans un rôle de doublure.La signature de l'Allemand, qui devrait intervenir dans la journée, devrait permettre le départ de l'actuelle doublure d'Anthony Lopes à Lyon, le Suisse Anthony Racioppi (21 ans), un an avant la fin de son contrat.