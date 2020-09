OL : Jeff Reine-Adélaïde envisage déjà de quitter le club

Jeff Reine-Adélaïde (22 ans), n'envisage pas son avenir du côté de l'OL. Recruté pour la somme de 25 millions d'euros en provenance d'Angers l'été dernier, le milieu de terrain a connu une grave blessure, en décembre dernier, une rupture du ligament croisé du genou. Sur le flanc durant plusieurs mois, il a été de retour lors du Final 8 de la Ligue des Champions, dans lequel son équipe est parvenue en demi-finale, éliminée par le Bayern Munich (3-0). Cependant, lui a désormais un rôle de doublure et a reconnu ne pas comprendre la gestion de son entraîneur, Rudi Garcia, contre lequel il s'est montré critique, dans les colonnes de L'Equipe.

Le discours de Rudi Garcia ne passe pas

"Il y a un discours la semaine et un autre le week-end. C'est un peu bizarre. J'ai de la frustration par rapport à ce que je dégage aux entraînements, ce que je rends sur le terrain. En arrivant au club, comme vous l'avez dit, j'étais le plus gros transfert donc j'étais quelqu'un qui devait s'installer. J'ai réussi à le faire et puis je suis devenu un joueur 'qui est là pour le futur'. Ce n'était pas dans le rythme de ma progression", a-t-il indiqué, marqué par son faible temps de jeu et le discours de son entraîneur.



Allant plus loin, dans la logique de sa frustration, Reine-Adélaïde a ouvert la porte à un départ de l'OL. "l doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon", a estimé le milieu de terrain, qui a déjà parlé avec Rudi Garcia et Juninho (directeur sportif) de sa situation.