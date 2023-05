OL : Jean-Michel Aulas se confie pour la première fois sur les conditions de son départ

Un match particulier. Ce samedi après-midi, Jean-Michel Aulas a assisté à la finale de la Coupe de France féminine qui opposait son ancienne équipe l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain au stade de la Source. Les Lyonnaises ont rendu un vibrant hommage à leur ancien président en remportant la compétition pour la 10e fois (2-1). En marge de la rencontre, Jean-Michel Aulas a évoqué pour la première fois les conditions de son éviction auprès de nos confrères de France TV.

"Je suis un homme heureux, car je me retire sur un titre"

“Ce match arrive à point nommé parce que je vais me retirer. S’il n’y avait eu que moi, je ne l’aurais pas fait aussi vite. Il faut accepter la règle qui est celle-là. Je suis un homme heureux, car je me retire sur un titre. Quand on sent qu’on a plus ce rôle à jouer, il faut le faire avec élégance, c’est ce que j’essaie de faire ce soir. C’est beaucoup d’émotions quand on donne 36 ans de sa vie au foot, ce n’est pas évident de quitter tout ça.”