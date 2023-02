OL : Jean-Michel Aulas répond aux rumeurs de brouille avec John Textor

Si l'Olympique Lyonnais est en difficulté sur le terrain et son classement en Ligue 1 (10ème) le fait ressentir, Jean-Michel Aulas tente de rester positif. Lors de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues (Amin Sarr, Jeffinho et Dejan Lovren), il a insisté sur le fait que l'objectif de cette saison était toujours de se qualifier pour la Coupe d'Europe.

Ensuite, il a aussi expliqué que l'OL a perdu du temps sur le transfert quasiment impossible de Joao Gomes, milieu brésilien protégé de John Textor : "Bruno (Cheyrou, directement du recrutement) avait pris un certain nombre de contacts qui étaient sur le point d’aboutir quand on nous a proposé de repartir sur une solution brésilienne, avec Joao (Gomes), mais il avait déjà donné son accord à un club anglais (Wolverhampton). On était en temps et en heure. On a laissé la priorité de l’information à notre actionnaire, John Textor. Bruno est même allé au Brésil pour discuter avec le joueur. Évidemment, comme les choses ne se sont pas faites, ceux qui étaient pressentis ont plus ou moins bien vécu les choses…". Les rumeurs sur une brouille entre JMA et John Textor sont allés bons trains.

Aulas remet les points sur les "i"

Pour répondre à ces rumeurs, le président de l'OL a répondu comme il en a l'habitude, par un tweet dans lequel il confirme que tout va bien avec son actionnaire majoritaire : "A ce stade, ce n’est plus de l’extrapolation, mais de la science-fiction. Heureusement, nous travaillons avec John en confiance au quotidien pour le meilleur OL. Nous allons continuer de construire ensemble ce projet vers l'avenir et la « winning mentality »".