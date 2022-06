OL : Jean-Michel Aulas fixe la date butoir au 23 juin

"On est dans le +money time+. Tout peut basculer en une nuit dans un sens ou dans l’autre mais j’ai l’intention d'avoir conclu le sujet le 23 juin", a déclaré Aulas devant la presse à l'occasion de la présentation de la recrue Alexandre Lacazette, de retour à l'OL après cinq ans passés à Arsenal. Selon des informations de L'Equipe et de RMC Sport, l'homme d'affaires américain Foster Gillett serait candidat au rachat des parts du groupe Pathé et du fonds d'investissement chinois IDG, représentant au total près de 40% des actions du groupe.

"Aucune certitude"

"Il y a un processus qui est en cours. Il n’y a aucune certitude sur les discussions menées", a tenu à préciser Jean-Michel Aulas. En Bourse, l'action OL Groupe a perdu 2,24% à 3,06 euros à l'ouverture jeudi matin après avoir pris jusqu'à 28% la veille sur ces informations de presse. Le 9 mars dernier, Pathé, partenaire historique de l'OL depuis 1999, et IDG, entré dans le tour de table en 2016, ont annoncé conjointement avoir mandaté la banque d'affaires Raine pour céder leurs parts sociales, qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital de l'OL Groupe, soit 39,21% du total.

Si un investisseur rachetait seul toutes ces d'actions, il prendrait le contrôle de l'OL. Jean-Michel Aulas, président depuis juin 1987, est actuellement l'actionnaire majoritaire via sa holding familiale Holnest qui détient 27,72% du capital. "Le point important est que dans toutes les discussions il a été précisé que nous allions faire un renforcement des fonds propres très significatif (...) L’information principale, est que nous aurons les moyens de notre ambition et que je serai présent en tant que PDG pour le futur", a ajouté Aulas, qui est âgé de 73 ans.