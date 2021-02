OL : Guimarães est motivé par la concurrence

Guimarães pense marquer "petit à petit", l'histoire de l'OL



L'Olympique Lyonnais a perdu des points dans la lutte pour le titre. Défaite par Montpellier, samedi soir à domicile (1-2), l'équipe dirigée par Rudi Garica se situe à la troisième place du classement, à 3 points du leader lillois et à 2 du PSG, dauphin du LOSC. Arrivé il y a un an du côté de la Ligue 1, le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães demeure un joueur important du club. Affichant 21 matchs en championnat cette saison, dont 13 en tant que titulaire, il aspire à plus avec l'OL.Sondé par le site officiel du club rhodanien, le natif de Rio de Janeiro a confié certaines de ses ambitions pour la suite de sa carrière, avouant être motivé par la richesse de l'effectif dans l'entrejeu. "Ça se passe bien, nous sommes tous amis, sur et en dehors du terrain. C’est bien pour l’équipe, c’est surtout un problème pour le coach (rires). Pour moi c’est important aussi,, a-t-il jugé. "Quand je suis arrivé ici, je disais que mon rêve était de marquer mon nom dans l’histoire du club, et je pense que, petit à petit, je suis en train de le faire", a souligné le joueur.Âgé de 23 ans, il aspire à garnir son armoire de nombreux de titres et ne l'a pas caché. "Mes objectifs dans ma carrière ?Si je réussis ça, je peux finir ma carrière tranquillement". Guimarães a connu sa première sélection avec le Brésil le 18 novembre 2020, à l'occasion d'un match gagné contre l'Uruguay dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (0-2).