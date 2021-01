OL : Garcia veut voir une équipe à 100% de ses capacités contre Rennes

Roazhon Park (21 heures). Pour ce match, les absents seront moins nombreux que face au promu, car Lyon va récupérer Marcelo et - possiblement - Karl Toko Ekambi. En revanche, "Bruno Guimaraes est toujours absent, tout comme Moussa Dembélé et Ozkaçar. Bruno travaille au Brésil. Il faudra six semaines pour Moussa", a indiqué Garcia.



Garcia veut le titre honorifique de champion d'automne pour l'OL

Leader de Ligue 1, l'OL n'a plus connu la défaite en championnat depuis le 15 septembre dernier et un revers concédé sur la pelouse de Montpellier (2-1). Victorieuse de Lens, mercredi (3-2) , l'équipe dirigée par Rudi Garcia s'avance avec quelques certitudes vers l'affiche face à Rennes, samedi soir auSongeant à l'affrontement avec l'équipe dirigée par Julien Stéphan - invaincue depuis 5 rencontres en Ligue 1 - le coach de l'OL a insisté sur la nécessité d'afficher un grand niveau afin d'envisager un succès. "Le Stade Rennais a joué la Champions League, c’est une équipe qui vise le podium, donc c'est un concurrent direct. La possession n’est pas si importante que cela, c’est l’utilisation qu’on en fait. L’essentiel est de frapper dans toutes les situations., a expliqué Rudi Garcia, qui veut terminer cette phase aller avec un titre de champion d'automne : "Oui, c'est l'objectif. Cela veut dire que l'on est capable de gagner à Rennes. Nous allons y aller pour gagner."