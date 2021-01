OL : Garcia veut conserver le même effectif

Leader de Ligue 1 avant la reprise du championnat de France, mercredi, et la réception de Lens au Groupama Stadium (21 heures) pour le compte de la 18ème journée, Lyon aborde le mercato hivernal avec une certaine tranquillité. C'est ce qu'a affirmé Rudi Garcia, le coach de l'équipe, ce lundi en conférence de presse. Le nom de Memphis Depay a beau circulé du côté du FC Barcelone, un départ semble peu probable. "On aborde ce mercato sereinement car on se trouve tous sur la même longueur d'onde à l'intérieur du club. On sait que quand on a un effectif capable d'être premier après 17 journées de championnat, on a tous envie de le garder dans son ensemble. Alors peut-être pas à 100% avec ceux qui ne sont pas dans le groupe et auraient besoin de temps de jeu comme Ozkaçar ou Camilo. Mais tous ceux qui sont dans le groupe habituellement, on serait bien intentionné de les garder", a annoncé le natif de Nemours.







Objectif podium de Ligue 1 afin de retrouver la Ligue des Champions

Indiquant que Jean-Lucas allait être prêté, Garcia a témoigné sa confiance afin de "continuer avec cet effectif" devant les journalistes. Alors que son groupe a su se hisser en demi-finale du Final 8 de la dernière Ligue des Champions (défaite 3-0 face au Bayern Munich), il espère de nouveau goûter à la célèbre compétition dès la saison prochaine. "Notre objectif est d'être en Ligue des Champions, cela veut donc dire être dans les trois premiers. Cela veut donc dire qu'il y a troisième, deuxième et premier. On verra. On aurait bien l'air fin de dire ça maintenant, pour que vous nous repreniez tous de volée, certainement justement, pour un manque d'humilité ou je ne sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas pour notre ambition, elle est très forte. On joue pour être dans les trois premiers et pour l'instant on y est", a rappelé Garcia. L'OL ne dispute pas la Ligue des Champions cette saison en raison de son classement lors du championnat de France 2019-2020 : une septième place.