OL : Garcia s'enflamme pour la Ligue 1

A ceux qui se plaignaient depuis des années du manque d’intérêt de la Ligue 1, la saison actuelle a du leur apporter un peu de réconfort. Quatre équipes toujours en course pour le titre, dans la dernière ligne droite, du jamais vu depuis bien longtemps. Partie prenante de ce sprint final avec l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia ne boude pas son plaisir et l'a fait savoir ce vendredi en conférence de presse.



A deux jours d'un déplacement à Nantes (dimanche à 21h), l'entraîneur des Gones a fait le point avec ravissement et enthousiasme sur la situation. "Cette saison, c'est inédit. (...) C'est passionnant, c'est magnifique d'avoir quatre équipes qui se tiennent en si peu de points à six journées de la fin."

Un gros point noir



Une joie qu'il temporise cependant en faisant référence à l'absence du public dans les stades. "Le gros point noir de cette situation, c'est qu'il n'y a pas de supporters dans les stades. Ce serait la saison à voir de ses propres yeux. (...) C'est là où c'est vraiment dommage." Malgré cela, les Lyonnais devront tout faire pour l'emporter face aux Nantais et rester ainsi au contact des trois leaders.

"Cette saison est passionnante"