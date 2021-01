OL : Garcia savoure le succès contre l'ASSE

hodanien

"On ne voulait pas laisser partir Paris et Lille"



QUELLE VICTOIRE ! 🔥🔥🔥



La #TeamOL remporte ce derby 5 à 0 grâce aux deux doublés de @MarceloGuedes02 et Tino Kadewere ! 😍#ASSEOL



L’OL reste 3ème de @Ligue1UberEats avant la réception de Bordeaux vendredi au @GroupamaStadium.



BRAVO LES GONES ! 🔴🔵 pic.twitter.com/qfDKHNYulf

— Olympique Lyonnais (@OL) January 24, 2021

L’Olympique Lyonnais n'a pas laissé l'ASSE croire à une possible victoire, dimanche soir dans un derby dominé de bout en bout avec une large correction administrée aux joueurs de Claude Puel (0-5) . Les buts ont été inscrits par Tino Kadewere et Marcelo, tous les deux auteurs d'un doublé, alors que Denis Bouanga a marqué contre son camp, en fin de rencontre. Logiquement, Rudi Garcia avait un avis très positif suite à la prestation de son équipe, en conférence de presse. "On a été très bons dans le pressing haut. On a été constants tout au long du match. On y a mis la manière. C’est important de marquer sur coup de pied arrêté, on a travaillé ça et ça a été payant. On a eu un départ du centre d’entraînement incroyable grâce aux supporters., a valorisé le coach du club rRebondissant de manière très nette après sa défaite contre Metz (0-1), l'OL est troisième du Championnat de France de Ligue 1, à deux unités du PSG, vainqueur contre Montpellier (4-0), et de Lille, qui a su s'imposer sur la pelouse du Stade Rennais (0-1). Même si l'ASSE n'avait pas toutes ses armes, en raison des nombreux cas positifs au coronavirus, Garcia a tenu à souligner l'importance de ce succès : "Je continue de penser qu’il n’y a pas de classement ou d’équipe alignée qui compte dans un derby. On a été très bons tactiquement et techniquement. Ce travail a payé.. J’ai gagné mes 3 derbies avec l’OL. On ne voulait pas laisser partir Paris et Lille. Je n’oublie pas qu’on est que troisièmes et que Monaco revient. C’était très important de gagner", a-t-il estimé.Vendredi, l'OL aura l'occasion de mettre la pression au classement, car il reçoit les Girondins de Bordeaux, pour le match d'ouverture de la 22ème journée de Ligue 1 (21 heures). Le PSG se déplacera à Lorient, dimanche (15 heures) alors que le LOSC, de son côté, recevra Dijon, également dimanche (17 heures).