OL : Garcia, restera, restera pas ?

Mais pourquoi, alors que l'Olympique Lyonnais affiche son meilleur visage depuis bien longtemps, ne pas rassurer Rudi Garcia et l'inscrire à plus long terme dans le projet des Gones ? Peu avant Noël, l'ancien coach de l'OM rappelait le contexte (pour RMC) : "Il y a trois possibilités : soit je veux rester et le club ne veut pas, donc ça ne continuera pas ; soit on veut tous les deux et ça continuera, pas besoin de PACS ou de contrat de mariage si on s'aime, on restera ensemble ; soit le club veut me garder et je n'ai pas envie. On verra bien..."



Les dirigeants ne sont donc pas forcément les seuls à rechigner. Cette impression sera forcément confirmée ou pas en fonction de la fin de la saison, où l'OL sera le seul club du podium à ne pas être perturbé par la Coupe d'Europe. "On compare toujours le positif et le négatif. C'est sûr que je n'ai pas été bien accueilli, ça fait mal. Mais j'ai des dirigeants de haut niveau, un super staff, des joueurs formidables, une ville magnifique... On verra bien, je suis assez serein." Vous l'aurez noté, les seuls à ne pas avoir été cités sont bien sûr les supporters.

⚽🇫🇷 #OLFCGB

🎙 Garcia : “3 points qui vont compter” pic.twitter.com/CbUgbQTFnY

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 30, 2021



Garcia n'a jamais autant gagné qu'à Lyon

Après cinq premiers mois compliqués, marqués notamment par cette incroyable échauffourée entre les ultras et Marcelo au soir d'une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, en décembre 2019 face à Leipzig (2-2), le premier gros exploit de Rudi Garcia est arrivé avec la victoire face à la Juventus en huitièmes de finale aller (1-0). Une semaine plus tôt, le coach avait cette réflexion : "Je serais bien resté en Italie s'ils avaient encore voulu de moi, comme à Marseille. On a pu dire que je me servais des clubs comme tremplins, que j'étais opportuniste... Je suis resté cinq ans à Dijon et Marseille, trois ans à Rome, deux ans et demi à Marseille. Je suis plutôt fidèle. Quand j'arrive dans un club, je travaille comme si j'allais y rester jusqu'à la fin de ma carrière."



Depuis, il n'y a plus de public pour jauger l'avancée de son aventure dans le Rhône... Une autre soirée de rêve contre Manchester City (3-1 en quarts de finale, au Final Eight) est passée par là, mais cette étrange atmosphère demeure. Presque comme si elle était le gage de la réussite des Lyonnais. Et que personne, à commencer par Rudi Garcia lui-même, ne voulait y toucher. C'est aussi cette douce vague qui lui a permis de conserver Memphis Depay, qui semblait promis au Barça.



En novembre, Jean-Michel Aulas était dans la même transparence : "Il le sait, j'en parle souvent avec lui et il est tout à fait d'accord avec moi pour démontrer sur le terrain, et par les performances de l'équipe, si on doit éventuellement envisager quelque chose." Une réunion fin décembre était alors évoquée. Elle a dû bien se passer, sans plus, et confirmer cette grosse tendance du "wait and see". En attendant, c'est bien à Lyon que Rudi Garcia affiche le plus haut pourcentage de victoires de sa carrière : 53,5%, après avoir oscillé entre 45% et 52% de Dijon à Marseille, en passant par Lille et la Roma.