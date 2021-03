OL - Garcia : "On est chasseurs"

Vendredi, l'OL jouera avant ses concurrents pour le titre en Ligue 1, lors de la 29ème journée. En déplacement à Reims (21 heures), l'équipe dirigée par Rudi Garcia pourrait devenir première du classement de façon provisoire en attendant les résultats des rencontres de Lille - face à Monaco, dimanche - et du PSG - opposé à Nantes. Le coach de l'OL a affirmé son désir de mettre la pression sur la concurrence dans la lutte pour le titre.

"On doit tout faire pour gagner"

"On a la chance aujourd'hui de jouer avant les autres et de pouvoir être de nouveau premier vendredi soir. Et cette fois, tout le monde ne pourra pas prendre trois points puisqu'il y a une confrontation directe entre Monaco et Lille. On prendra des points sur l'un des deux ou sur les deux seulement si on s'impose à Reims. On doit tout faire pour gagner", a affirmé le technicien âgé de 57 ans, alors que Lyon se situe à un point du club de la capitale et à 3 du leader lillois.



Dans son discours auprès de ses joueurs, Garcia a insisté sur l'importance de cette rencontre face au club champenois. "Ça ne sert à rien de se projeter. On est chasseurs. Si on veut passer 2e ou 1er dès vendredi, il faut gagner sur un terrain difficile contre une équipe avec un bon coach et des joueurs de qualité", a jugé le coach de l'OL. Il sera ensuite temps de songer à l'affrontement direct face au PSG, le 21 mars au Groupama Stadium.