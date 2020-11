OL : Garcia lâche ses vérités sur Aouar, écarté face à Reims

C'est sans Houssem Aouar que l'OL affrontera Reims, dimanche en Ligue 1, sur la pelouse du Groupama Stadium. Au terme de la rencontre remportée par son équipe face à Angers, le week-end dernier (0-1), Aouar avait refusé d'effectuer un travail physique, spécifique pour les joueurs qui n'avaient pas pris part au match.





En conséquence, le club a pris la décision de se passer de lui pour la réception de Reims, dimanche en Ligue 1 (13 heures). Ce vendredi, Rudi Garcia a évoqué le sujet devant la presse, avec un niveau de fermeté important. "Je vais répondre une seule fois : il était logique de prendre des sanctions. Moi-même, j'en avais proposées. L'institution a décidé d'enlever Houssem du groupe pour le match de dimanche. Donc je ferai avec le groupe à ma disposition et bien évidemment je respecte la décision de l'institution. Mon avis, c'est aussi que ce genre de cas doit se régler en interne", a expliqué le coach de l'OL.

Pour Garcia, l'OL est au centre de trop de polémiques

Garcia, de plus, et sur un ton différent, s'est élevé face aux nombreuses polémiques non soulignées, à son goût. "On a souvent été dans la polémique ces derniers temps, comme celles d’Anthony Lopes (la sortie avec le genou dans le dos de Romain Thomas) ou de Rayan Cherki (une semelle reçue contre Angers dans la surface de réparation). Il y a eu aussi des fake news. Quand on prend 13 points sur 15, peut-être qu’il y a autre chose à dire sur l’OL en ce moment", a jugé le natif de Nemours.



Lyon reste sur 4 succès obtenus lors des 5 derniers matchs, et se situe à 4 points du PSG, leader du championnat de France de Ligue 1.