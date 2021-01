OL : Garcia : "Je n'ai que du positif à dire"

Pour la reprise de la Ligue 1 à la suite d'une courte trêve, l'OL a su se défaire du Racing Club de Lens, mercredi soir, bien aidé par Memphis Depay - auteur d'un doublé - dans un match que l'équipe de Rudi Garcia a su prendre par le bon bout. En conférence de presse, l'entraîneur de Lyon est revenu sur la prestation globale de ses joueurs, tenant également à rendre un hommage appuyé envers le promu, qui a su, selon lui, mener la vie dure à son équipe. "On avait tout à perdre, on était premier, on jouait à domicile, tout le monde nous voyait gagner. Mais je craignais cette soirée, il y avait tout du match piège. On a vu en deuxième période qu'il était difficile pour les joueurs d'être à 100%, ils ont voyagé, il y eu le décalage horaire. A l'image de Paqueta qui a été époustouflant puis a souffert. Mais voilà, on a fait une excellente opération au classement car les autres équipes ont lâché des points, probablement aussi à cause de la condition physique", a-t-il expliqué.



"Lens a un immense atout, celui de ne jamais lâcher"

Privé de plusieurs éléments afin de disputer cette rencontre (Marcelo, Toko-Ekambi, Dembélé et Guimaraes), Garcia a noté que son opposant avait un sens affirmé du courage. "Lens a un immense atout, celui de ne jamais lâcher, mais si on m'avait dit qu'on gagnerait 3-2 ce soir, j'aurais signé des deux mains. Lens vit sur les erreurs de l'adversaire mais il sait aussi les provoquer", a relevé le natif de Nemours, ne voulant pas voir la remontée lensoise (de 3-0 à 3-2) comme un problème. "Une panne, oui, pendant dix minutes, mais ne cherchez pas à me faire dire des choses négatives je n'en ai pas à dire, ce soir. Je n'ai que du positif à dire. Et on se porte mieux au classement après le match qu'avant", a rappelé Garcia. Avant son déplacement à Rennes, samedi (21 heures), l'OL possède 3 points d'avance sur le duo composé du PSG et de Lille, et sept sur le club breton.