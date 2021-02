OL : Garcia exige une réaction contre Brest

"Il faut savoir réagir", annonce Garcia



🎙 Le coach @RudiGarcia à deux jours de #SB29OL : "@MarceloGuedes02 est forfait. Tous les autres joueurs postulent pour être dans le groupe. Paris a gagné le weekend dernier, Monaco et Lille ont fait un nul. Rien n'est fait devant. Il faut être capable de gagner à Brest." pic.twitter.com/YOVvYc1Zvc

— Olympique Lyonnais (@OL) February 17, 2021

L'Olympique Lyonnais est lancé dans la lutte pour le titre. Située sur le podium du championnat de France de Ligue 1 avec 52 unités, l'équipe de Rudi Garcia se trouve derrière le leader lillois (55 points) et le PSG (54 points). De façon surprenante, Lyon est tombé contre Montpellier samedi dernier à domicile (1-2) . De fait, les points perdus pourraient coûter cher en fin de saison. Ce mercredi en conférence de presse, avant le déplacement à Brest, vendredi (21 heures), le coach de l'OL a affirmé un désir de rebondir très rapidement."C’est bien que le match à Brest arrive vite, tout le monde est concentré pour récupérer les points que l’on a perdu.. Brest c’est une équipe difficile à jouer, bien organisée. Il faut être en mesure d’aller gagner là-bas et de repartir du bon pied. Tous les matches sont charnières. La qualité d’une équipe se mesure dans sa capacité à réagir, il faut savoir réagir. On l’a bien fait ces derniers temps donc il faut poursuivre", a-t-il expliqué en conférence de presse.Garcia sera privé de Marcelo pour la rencontre contre les joueurs dirigés par Olivier Dall'Oglio mais pourra compter sur les autres éléments de son large effectif afin d'envisager une victoire. Troisième attaque la plus prolifique du championnat - 51 buts marqués en 25 matchs - derrière le PSG (57 réalisations) et l'AS Monaco (52), Lyon doit améliorer sa capacité à convertir ses occasions, selon le natif de Nemours. "On est la troisième attaque du championnat, mais on pourrait être la première.Il ne faut pas être impatient. En revanche il faut être efficace", a-t-il prévenu.