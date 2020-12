OL : Garcia et Depay rendent hommage à Houllier

Décédé à l'âge de 73 ans lundi, Gérard Houllier a remporté deux titres de champion de France, en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, en 2006 et 2007. Proche conseiller du président Jean-Michel Aulas, il avait eu un impact important dans la venue de Rudi Garcia, officialisé en octobre 2019. Alors ce mardi, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL n'a pas hésité au moment de lui rendre un hommage appuyé. "Cela a été un ascenseur émotionnel assez terrible entre la joie de notre victoire au Parc, dimanche, et la terrible nouvelle du lundi matin. On perd tous énormément. Le monde du foot perd beaucoup. Gérard a toujours énormément œuvré à tous les niveaux. Nos pensées vont à sa famille en premier, car c'est toujours plus difficile pour ceux qui restent", a-t-il commenté, avant de continuer son propos : "On va essayer de lui rendre hommage. Pas seulement contre Brest, mercredi soir, mais aussi après en se montrant à la hauteur de ce qu'il attendrait de nous. J'aimais beaucoup échanger avec Gérard, que je connaissais déjà avant d'arriver à Lyon. Je garde l'image d'un passionné, toujours souriant et positif."





Le capitaine de l'OL, Memphis Depay, a lui aussi commenté la nouvelle du décès de l'ancien sélectionneur des Bleus, et ex-entraîneur du PSG, Liverpool et Lyon, soulignant notamment sa présence et son empathie, sur le plan humain, à son égard. "Gérard Houllier était très important et respecté au club et dans le monde du football. J'avais énormément de respect pour lui, il venait souvent me voir dans le vestiaire et avait toujours un mot pour moi. A chaque fois, il était souriant et encourageant. J'appréciais beaucoup ça", a-t-il fait savoir.

Depay focalisé sur l'OL plutôt que son futur

Alors que son contrat s'achève le 30 juin 2021, l'attaquant n'a pas voulu se livrer sur son avenir, alors qu'il est souvent associé au FC Barcelone : "Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Aujourd'hui, je suis ici. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais je ne peux pas parler de ça. Nous avons une belle équipe et un bon collectif ici. C'est la chose sur laquelle j'essaye de me concentrer. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je suis un joueur et un capitaine ici. L'important est de gagner des matches et de rester important pour l'équipe."