OL : Des retours importants pour affronter Bordeaux

"On connaît le talent de Ben Arfa", a prévenu Garcia



Le groupe pour la réception de Bordeaux ce vendredi au @GroupamaStadium (21h) avec les retours de Maxwel Cornet, @HoussemAouar et @LucasPaqueta97 ! 🔴🔵#OLFCGB pic.twitter.com/S58wxxJjb0

— Olympique Lyonnais (@OL) January 28, 2021

Mercredi, Rudi Garcia avait laissé planer un doute quant à la possible intégration d'Houssem Aouar dans le groupe pour défier Bordeaux, vendredi soir en Ligue 1 (21 heures) : "(jeudi). Absent lors de la démonstration du derby réalisée contre l'ASSE, dimanche dernier (5-0), l'international tricolore sera bien dans le groupe pour la rencontre face aux Girondins. En outre, Maxwel Cornet (de retour de blessure) et Lucas Paqueta (après avoir été suspendu), sont également présents. Le technicien a convoqué un groupe de 20 joueurs.Au sujet de la rencontre face aux joueurs d'un Jean-Louis Gasset inquiet, Garcia s'attend à une belle opposition contre des Girondins en forme - trois victoires consécutives en Ligue 1.C’est une équipe difficile à manœuvrer, cohérente, avec des atouts. A nous d’être capables d’être à 100% comme dans le derby. C’est ce qu’on veuf faire", a-t-il expliqué en conférence de presse, avant de continuer sur l'euphorie de la victoire dans le derby : "Je leur ai demandé de se reconcentrer sur Bordeaux. C’est exceptionnel ce qu’on a fait, ce n’est pas tous les jours. On était très heureux. Le match de Bordeaux arrive tellement vite qu’on n’a pas eu le temps de faire monter l’euphorie.": Lopes, Pollersbeck - Bard, Benlamri, De Sciglio, Denayer, Diomandé, Dubois, Marcelo - Aouar, B. Guimaraes, Caqueret, Paqueta, T. Mendes - Cherki, Cornet, Kadewere, Memphis, Slimani, Toko Ekambi.