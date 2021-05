Après quatre saisons et demie passées, Memphis Depay s'apprête à disputer son dernier match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, contre Nice (dimanche, 21h). Malgré avoir dévoilé son amour pour le club rhodanien, qui a longtemps cru en lui, l'international néerlandais regrette le fait de n'y avoir soulevé aucun trophée.

Depay : "Si j'avais eu les mêmes stats au PSG..."

"Quand je me retourne, aujourd'hui, c'est un trophée qui me manque. C'est très difficile, pour moi, de me dire que je n'ai rien gagné à Lyon, a expliqué Depay dans les colonnes de L'Equipe. La finale de la Coupe de la Ligue perdue face au PSG en juillet dernier me fait encore mal. Mais la demi-finale de Ligue des champions, avec des joueurs formés au club, c’était grand aussi".

L'attaquant de 27 ans s'est également exprimé sur ses statistiques depuis son arrivée à Lyon. "55 passes décisives et 76 buts ? Je trouve que ce n'est pas mal, mais j'aurais voulu plus, je veux toujours plus (...) Si j'avais les mêmes stats au PSG qu'à l'OL, tout le monde le saurait en Europe. Pareil si je les avais eues à Manchester", a t-il ajouté.