OL - Depay a toujours le feu

Le résumé de Rudi Garcia, vendredi en conférence de presse, en dit beaucoup : "Memphis Depay doit être notre leader d'attaque. C'est un joueur hors normes, un top player. Il a besoin d'avoir de la confiance et il a pris la mesure de son rôle de capitaine. Il sera prépondérant sur la fin de saison." Pour sa quatrième saison pleine, déjà, à l'OL, l'attaquant néerlandais - qui est aussi un des cadres de sa sélection, un des grands outsiders à suivre à l'Euro 2021 - reste la star globalement incontestée du club. D'abord plus fulgurant que régulier, il gagne à 27 ans cette constance dans le jeu qui, en plus de son tempérament, lui permet de faire profiter toute l'équipe de sa technique au-dessus du lot.

41 - Aucun joueur n'a délivré plus de passes décisives que Memphis Depay depuis ses débuts en Ligue 1 en janvier 2017 (41). Maestro. @OL pic.twitter.com/IlVNvaPzHC

— OptaJean (@OptaJean) March 12, 2021





Jamais avare d'une franchise très directe, Depay n'hésite pas à opposer Bruno Génésio à Rudi Garcia : "Si le coach avait été là avant, j'aurais pu faire mieux. Il m'a donné des responsabilités et l'envie de me battre pour lui. Avant, ça manquait de confiance et de communication. Génésio comprend le football, mais on n'était pas tout le temps sur la même ligne... Je suis devenu plus important, et si on avait commencé plus tôt de cette façon, mes statistiques auraient été meilleures." Le nouvel entraîneur du Stade Rennais appréciera, mais surtout Rudi Garcia bien sûr. Alors que Jean-Michel Aulas continue de rêver à un maintien de Depay, en fin de contrat, celui-ci est peut-être en train de passer un message quant à son envie de continuer avec Rudi Garcia...



"Je veux être efficace à chaque match, je rentre dans chaque rencontre de la même façon. Je ne pense pas à mon avenir et je vais essayer d'être important." Détaché mais pas trop, Depay est difficilement critiquable par les supporters de l'OL tant il apporte depuis 2017. Si sa première saison pleine reste sa référence, avec 19 buts et neuf passes décisives en championnat (2017-2018), il n'a jamais connu de creux : un double-double en 2019, dix buts et dix passes ; six buts en huit matchs de Ligue des Champions l'an passé, en revenant de sa rupture des ligaments croisés du genou ; et désormais un gros temps de passage à quatorze buts et neuf passes, pleinement intégré au trio avec Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi, qu'il contribue largement à faire briller.

🇫🇷 #Ligue1

💪 Si Lyon réussit une grosse saison et peut prétendre au titre, il le doit pour beaucoup à sa star Memphis Depay.

📈 Voici en stats le résumé de l'influence du Néerlandais sur le jeu des Gones. pic.twitter.com/2SVlp7qtz8

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 18, 2021