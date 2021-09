OL : Dembélé absent plusieurs semaines

Sixième de Ligue 1, l'OL s'est imposé mercredi soir face à Troyes dans le Championnat de France grâce à des réalisations de Shaqiri, Palmieri et Paqueta. Toutefois, alors que les idées de Peter Bosz semblent de mieux en mieux assimilées par son groupe de joueurs, le club a communiqué une mauvaise nouvelle, ce jeudi. Entré en jeu à la 66ème minute du match face à l'ESTAC à la place d'Islam Slimani, Moussa Dembélé a contracté une blessure et manquera à l'OL durant plusieurs semaines. "Moussa Dembélé, victime hier soir d'un choc direct sur le péroné droit au cours du match OL / Troyes, présente une fissure localisée qui va engendrer plusieurs semaines d’indisponibilité. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions pour assurer à Moussa Dembele le meilleur suivi médical afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible."



Cette nouvelle n'est pas la plus appréciable pour la formation dirigée par Peter Bosz. Depuis l'entame de la saison en Ligue 1, Moussa Dembélé a su se rendre très important dans l'effectif. En Championnat, l'ancien élément du Celtic Glasgow a inscrit 4 buts, le même nombre que Lucas Paqueta, et demeure co-meilleur buteur du club. Le natif de Pontoise est en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec plusieurs autres joueurs : Elbasan Rashani (Clermont), Gaëtan Laborde (Montpellier puis Rennes), Ludovic Blas (Nantes), Amine Gouiri (Nice), Kylian Mbappé (PSG) et Lucas Paqueta (OL).