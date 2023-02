Il sera venu et sera reparti sans que son passage laisse des souvenirs impérissables aux supporters de l'OL, mais également car il n'aura finalement jamais eu vraiment sa chance, que cela soit en Ligue 1 ou ailleurs. Damien Da Silva, 34 ans, va ainsi officiellement quitter Lyon pour rejoindre Melbourne Victory, en Australie. Un mouvement qui laissera peut-être des regrets aux deux parties.

Damien Da Silva, vainqueur de la Coupe de France 2019 avec Rennes face au PSG

Arrivé en 2021 dans le Rhône, en tant qu'ex-capitaine et solide défenseur central de Rennes, Da Silva n'aura finalement que peu joué avec l'équipe lyonnaise. L'ancien joueur de Niort, Caen ou Rouen, impérial en Bretagne au SRFC (30 matches, 4 buts lors de sa dernière saison au Roazhon Park), dépasse à peine les 30 rencontres disputées en deux ans à l'OL. Vainqueur de la Coupe de France 2019 avec le SRFC, son départ s'inscrit dans le cadre du grand lifting amorcé par le club. Et désormais, Damien Da Silva ira voir si le soleil brille plus pour lui en Australie.