OL : Da Silva s'engage pour deux ans

L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée de l’ancien capitaine du Stade Rennais, Damien Da Silva pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.



Le communiqué 👉 https://t.co/yoAIAo7jPi#DaSilva2023 pic.twitter.com/7K9uimR4ly

— Olympique Lyonnais (@OL) May 26, 2021

"Je pense encore pouvoir progresser ici"

Sur la chaîne officielle de l'Olympique Lyonnais, Juninho, le directeur sportif du club, a annoncé il y a quelques minutes la future arrivée de Damien Da Silva, l'ancien capitaine de Rennes, qui était fin de contrat le 30 juin prochain avec le club breton. "Damien et Marcelo vont nous aider à former les jeunes. Damien, c'est pas un joueur égoïste, et nous on a un effectif égoïste, on sait que c'est comme ça. On veut des joueurs qui nous apportent cette culture de la gagne qu'on a perdu depuis longtemps et pas de l'égoïsme", disait-il.Quelques minutes après, l'annonce est officielle., devenant de fait la première recrue du mercato estival. Libre de tout contrat et âgé de 33 ans, le joueur devrait apporter son expérience du plus haut niveau dans une défense pas forcément imperméable (l'OL ayant concédé 43 buts en 38 matches de Ligue 1 cette saison). "C’est une grande fierté pour moi de rejoindre l’Olympique Lyonnais. J’ai conscience d’intégrer un très grand club et je suis impatient de porter ces nouvelles couleurs. J’ai visité aujourd’hui toutes les installations, le stade, j’ai découvert le musée et cela donne vraiment envie. Les ambitions sont en plus très élevées et ça me plait d’autant que je pense encore pouvoir progresser ici", s'est exprimé celui qui a glané une Coupe de France (2019) en 118 matches sous le maillot de Rennes.