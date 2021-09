OL : Contre Troyes, un "tout autre match" que contre le PSG

🎙 Peter Bosz en conférence de presse à la veille du match #OLESTAC "Je ne sais pas encore quel sera mon groupe. On verra après l'entraînement de tout à l'heure. Je suis seulement sûr que Jeff et Tino seront absents" pic.twitter.com/aMxzJ8DTva

"On verra contre Troyes un autre match que contre Paris"

Défait contre le PSG après une prestation d'ensemble de haute volée, dimanche soir (2-1), l'Olympique Lyonnais va tenter de rebondir avec la réception de Troyes, mercredi soir dans l'optique de la 7ème journée de Ligue 1 (21 heures). Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que l'OL reproduise la même prestation que celle réalisée face à Lionel Messi et ses partenaires, notamment avec le ballon. C'est ce qu'a expliqué Peter Bosz, ce mardi en conférence de presse. "Non, c'est impossible. Parce que contre le PSG, c'est la première fois de la saison qu'on a eu moins le ballon que l'adversaire (45 % de possession). Donc c'était un jeu différent.. Le marquage préventif est très important."Si il avait expliqué être déçu du score final face au PSG, surtout compte tenu de la prestation de l'OL, Bosz a prévenu ses joueurs : il ne veut pas les voir se relâcher face à Troyes. "Quand tu joues un grand match, tu es toujours plus concentré, donc je comprends.. Quand tu joues contre une équipe avec un bloc plus bas, ce n'est pas facile. Les espaces derrière la défense sont très réduits", a analysé l'entraîneur du club rhodanien.