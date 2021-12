OL : Cheyrou promu conseiller technique et directeur du recrutement

"Un bon joueur pour l'OL est un joueur qui doit avoir le niveau Ligue des Champions"



Bruno Cheyrou, Directeur du recrutement, nous explique l’organisation et son rôle au sein de l'Olympique Lyonnais.

La page Juninho est tournée pour l'OL. Le Brésilien, dont le contrat s'achèvera le 31 décembre en tant que directeur sportif n'est plus "opérationnellement" au club comme l'a précisé Jean-Michel Aulas auprès de L'Equipe. Ce jeudi, l'actuel 13ème de Ligue 1 a promu Bruno Cheyrou, nouveau conseiller technique et directeur du recrutement masculin et féminin de Lyon. Développant son rôle dans un entretien accordé à la chaîne du club, Cheyrou a clarifié : "Je suis directeur du recrutement chez les garçons et chez les filles ainsi que conseiller technique auprès de la Direction du football. Je suis à la disposition du staff et de Peter Bosz pour pouvoir être force de proposition, l’aider au maximum dans sa volonté de faire progresser l’effectif.L'ancien milieu de terrain du LOSC et de Liverpool, notamment, est présent dans l’organigramme de l'OL depuis l'été 2020, période lors de laquelle il exerçait en tant que responsable de recrutement suite au départ de Florian Maurice. Mis ensuite de côté du processus de décision de l'équipe masculine, il a dû, comme l'explique RMC Sport, gérer le développement de l’équipe féminine, de l’Academy et du club partenaire OL Reign.Sondé sur le sujet des cibles à privilégier pour l'OL, le natif de Suresnes a tenu à définir les exigences de Peter Bosz dans sa réponse. "On doit être en mesure d’anticiper au maximum, c’est ça le recrutement.L’intensité est importante, c’est réaliser des gestes techniques à très grande vitesse. J’accorde beaucoup d’importance à la première touche, sa façon d’orienter, d’analyser."