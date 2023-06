OL : Cherki raconte sa transformation avec Laurent Blanc, qui lui a permis d'avoir le déclic

Pour Rayan Cherki, cette saison 2022-2023 aura débuté très timidement alors que Peter Bosz était encore le coach de l'Olympique Lyonnais. Mais après l'éviction du Néerlandais et l'arrivée de Laurent Blanc comme nouveau coach des Gones, celui qui est le plus grand espoir de l'OL aura réussi à rayonner et il a réalisé de gros matchs en deuxième partie de saison. Ayant une très belle relation avec Alexandre Lacazette, Cherki a progressé et le jeune talent de l'OL s'est confié en conférence de presse concernant sa transformation. Il met cela sur le compte d'une conversation déclic avec son nouveau coach.

Cherki parle d'une conversation déclic avec Blanc

L'international espoirs français, âgé de 19 ans, a ainsi parlé de cette fameuse conversation avec Laurent Blanc, assurant avoir eu un déclic. "Je pense que j'ai eu ce déclic quand j'ai eu une discussion avec le coach avant la trêve, pour lui demander où on en était, ce qu'on faisait. Quand j'ai vu que lui aussi avait envie de me faire confiance et de me donner ma chance, je me suis dit que j'allais avoir les cartes à jouer et qu'il fallait que je les joue à fond", a confié Cherki devant la presse avant le dernier match de l'OL sur la pelouse de Nice lors de la 38e journée de Ligue 1. Auteur d'une grosse deuxième partie de saison, Cherki devra confirmer l'année prochaine lors de l'exercice 2023-2024.