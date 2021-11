Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français, Rayan Cherki a du mal pour l’instant à se montrer régulier. Sa progression n’est pas non plus rectiligne. La faute à un caractère qui ne serait pas facile à vivre au quotidien. Le jeune prodige de Lyon a d’ailleurs été rappelé à l’ordre dernièrement par son coéquipier Jérôme Boateng. Agacé par son côté dilettante, l'Allemand l’a remis à sa place devant tout le vestiaire lyonnais.

Nasri conseille à Cherki de se faire petit

Cherki va-t-il gâcher sa carrière à cause de cette personnalité (trop) affirmée ? La question a été posée à Samir Nasri, un autre ancien enfant terrible du football français. Et ce dernier a demandé à ne pas s’inquiéter. Il est certain le numéro 18 des Gones va finir par s’assagir. « J’ai connu ça. Quand on est jeune, on est gâté, on est même pourri gâté, a-t-il déclaré lors d’une intervention sur Canal Football Club. C’est ce qui fait qu’on a un peu du mal avec l’autorité une fois pas pro. Ça va juste prendre un peu du temps. Il faut juste qu’il se mette en condition de travail ».



Nasri a poursuivi en adressant un très bon conseil à l’attaquant lyonnais : « Qu’il se fasse petit, car le talent il l’a. Il pue le talent même ». Même émanant d’un joueur qui s’est un peu perdu en route à cause d’une grande gueule cela ressemble à un très beau compliment. Et il semblerait que Cherki a déjà commencé à écouter les anciens, au vu de la très belle prestation réalisée la semaine dernière en Ligue Europa. Contre les Danois de Brondby, il s’était offert un doublé, devenant à l’occasion le plus jeune joueur de Lyon à marquer deux fois dans un même match en Coupe d’Europe.