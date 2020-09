OL - Caqueret : "Iniesta est le meilleur milieu de terrain qu'il y a eu dans le foot"

C'est peu dire que Maxence Caqueret dénote dans l'effectif de l'OL. Le jeune milieu de terrain âgé de 20 ans dispose d'un profil physique rare (1,74m pour 63kg) dans les joueurs dirigés par Rudi Garcia. Le natif de Vénissieux, capable de conserver le ballon comme peu, ne cesse d'être en mouvement et a su se montrer à la hauteur lors du Final 8 de la Ligue des Champions lors du parcours de l'OL (éliminé en demi-finale par le Bayern Munich, 3-0).



Dans un entretien accordé à L'Equipe, le joueur est revenu sur son approche du football, un sport qui se joue d'abord avec la tête, selon lui. "Qu'on soit athlétique ou pas, c'est une question d'intelligence. En réfléchissant un minimum, tout le monde peut récupérer des ballons. Quand on a compris ça, ça aide. Moi, je sais que je ne suis pas très costaud, donc je dois voir avant, je dois être plus attentif pour anticiper, être plus vigilant et m'efforcer à réfléchir plus vite que mes adversaires. C'est ça que j'appelle l'intelligence", a-t-il indiqué.

L'expression collective de l'OL, la préoccupation de Caqueret

Concernant sa gestuelle, et notamment sa capacité à s'orienter au moment de recevoir le ballon, Caqueret a affirmé une influence très espagnole. "J'ai toujours aimé regarder des milieux comme Xavi ou Iniesta. Voir vite et jouer simple pour mes coéquipiers, c'est ce que j'aime. J'ai beaucoup regardé le grand Barça. Iniesta, c'est mon modèle, il m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'il y a eu dans le foot. J'ai vu beaucoup de vidéos pour prendre exemple et m'en inspirer, notamment dans la capacité à s'orienter vite, justement", a expliqué le jeune milieu de terrain.



Par ailleurs, dans un football qui valorise toujours plus les statistiques, Caqueret a préféré mettre en avant le collectif. "Mon rôle est de faire jouer l'équipe. Les stats individuelles viennent après. Si je peux marquer et faire des passes décisives, tant mieux, d'ailleurs je sais que je dois m'améliorer en étant plus près de la surface, en frappant plus... Mais avant tout je dois penser à l'expression collective de l'équipe. Mon importance est là."



Dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1, Caqueret sera mobilisé avec l'OL face à Bordeaux, vendredi soir (21 heures).