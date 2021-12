Réunie mercredi pour statuer des éventuelles sanctions à prendre suite aux incidents survenus lors du match arrêté entre Lyon et Marseille le 21 novembre dernier après un jet de bouteille dans la tête de Dimitri Payet, la commission de discipline de la LFP a infligé un point de retrait à l'Olympique Lyonnais, tout en indiquant que le match serait rejoué à huis-clos. Une décision que Peter Bosz conteste.



Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur lyonnais n'a pas caché son désappointement : "Je suis très déçu. Ce qui s'est passé n'était pas bien, mais punir Lyon alors que sur les 60 000 personnes présentes dans le stade, un fou a fait ça. Un point pour les joueurs, moi je ne comprends pas."

"Je ne comprends pas"



Mais pour Peter Bosz, Marseille n'y est pas pour rien dans la situation : "Surtout, c'est Marseille qui a refusé de jouer après. L'arbitre, et j'étais dans le vestiaire, a très clairement dit : 'on va rejouer' et c'est Marseille qui a refusé. Et maintenant c'est nous qui en pâtissons. Bien sûr, c'est quelqu'un de Lyon (qui a lancé la bouteille), mais en tant qu'entraîneur, je ne comprends pas."