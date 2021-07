OL : Bosz satisfait de la prestation contre Villarreal

"On a fait le pressing jusqu'à la fin"

. Après l'ouverture du score de Jean Lucas (7ème), l'équipe dirigée par Peter Bosz a dû subir, concédant deux buts par la suite; œuvres de Gomez (23ème) et Boulaye Dia (38ème). Fort heureusement, l'OL a su réagir grâce à une superbe reprise de volée d'Houssem Aouar sur un centre parfait de Toko Ekambi (44ème).Si plus rien n'a donc été inscrit au tableau d'affichage lors du second acte, l'Olympique Lyonnais a pu s’étalonner face au vainqueur de la Ligue Europa. Dans l'ensemble, Peter Bosz a apprécié la prestation, comme il l'a commenté au micro d'OL TV. "Je suis très content aujourd’hui. On a joué contre une très très bonne équipe, on a vu ça et nous aussi on a bien joué. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que l'on peut mieux faire, mais c'est la première fois que l'on joue 90 minutes avec presque les mêmes joueurs.Je crois que c'est ce qu'on a vu sur les deux premiers buts. Ceux qui n'ont pas joué ce soir s'entraîneront demain matin. Pour le match de dimanche (face au Sporting) on verra", a-t-il expliqué. Dimanche, l'OL affrontera le Sporting Lisbonne (21 heures) et il restera une dernière rencontre de préparation, face à Porto le 31 juillet, avant de reprendre la saison de Ligue 1 contre Brest, le samedi 7 août.