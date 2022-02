OL : Bosz respecte "beaucoup" Lens et Haise

Lyon tentera de confirmer son beau succès obtenu face à Nice (2-0) sur la pelouse de Lens, samedi dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1 (17h). La formation de Peter Bosz, septième, ne possède qu'une unité de plus que son futur opposant au classement, et avait su s'imposer lors du match aller disputé au Groupama Stadium (2-1). Avant le retour, l'entraîneur de l'OL a adressé un bel hommage aux joueurs dirigés par Franck Haise, qui restent sur un succès dans la douleur obtenu face à Bordeaux (3-2) après avoir enchaîné 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Le collectif de Lens salué par Bosz

"J'ai beaucoup de respect pour Lens et leur entraîneur que je ne connaissais pas avant. J'ai eu la chance de discuter avec lui. Ils ont de très bons joueurs mais surtout un bon collectif. Il n'y a pas que Fofana, j'ai aussi joué contre Kakuta aux Pays-Bas. Ils ont des bons joueurs partout même si c'est un peu plus dur en ce moment pour eux", a jugé Bosz en conférence de presse, dans des propos relatés par RMC Sport. Celui qui avait estimé que Lyon n'avait pas forcément mérité de battre Lens lors du match aller a salué un changement dans le jeu, tout en soulignant également des entraînements d'une meilleure qualité. "À mon avis, il y a quelque chose de changé. Un changement de pressing? Quand on a changé de système, on était plus stable en défense mais c'était plus difficile pour faire un bon pressing."

On continue la préparation du déplacement à Lens, ce samedi à 17h 💪🔴🔵

pic.twitter.com/heO0S3qwel



— Olympique Lyonnais (@OL) Quelques images des premières minutes de la séance de ce jeudi ! 🎥 #RCLOL — Olympique Lyonnais (@OL) February 17, 2022

Fofana : "Lyon est favori"