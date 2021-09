OL - Bosz : "On doit tout gagner à la maison"

Victorieux sur la pelouse de Nantes juste avant la trêve internationale (0-1), l'Olympique Lyonnais va clôturer la 5ème journée de Ligue 1 avec la réception de Strasbourg, dimanche soir au Groupama Stadium (20h45). Ce vendredi en conférence de presse, le coach de l'OL Peter Bosz a confirmé plusieurs absences dans les rangs du club rhodanien. Alors que les retours de Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, revenus par avion privé du Brésil sont attendus afin de savoir si les éléments pourront être alignés, il faudra composer sans d'autres joueurs.

Ainsi, Léo Dubois, blessé au mollet avec les Bleus, ne sera pas présent, au même titre que Damien Da Silva, suspendu. "On a aussi Tino (Kadewere) qui est revenu avec une blessure aux quadriceps de sa sélection, ça peut durer plusieurs semaines. Pour les Brésiliens, le fait de revenir en avion privé leur permet d'arriver un jour avant. C'est bien. Shaqiri et Boateng ont bossé pendant ces deux semaines. Mais comme nous n'étions que 6, on ne peut pas parler d'entraînement collectif", a jugé Bosz.

À domicile, l'OL est à la peine depuis le début de la saison

Si il récupérera Jason Denayer, qui a disputé trois fois 90 minutes avec la Belgique durant la trêve internationale, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen s'attend à une opposition complexe face à la formation dirigée par Julien Stéphan."J'ai bien regardé hier, c'est une bonne équipe. On m'a dit que c'était une équipe de duels l'an passé mais là, j'ai surtout vu une équipe qui joue bien, vraiment une très bonne équipe. Ce ne sera pas facile pour nous. Mais on doit tout gagner à la maison", a-t-il affirmé. A domicile, l'OL est loin d'être impérial cette saison car il a concédé deux matchs nuls, face à Brest (1-1) et Clermont (3-3).