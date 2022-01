OL - Bosz : "Normalement, j'aurais été viré par rapport aux résultats"

"Je sais que je dois gagner des matchs"



Arrivé l'été dernier sur le banc de l'Olympique Lyonnais de façon libre, Peter Bosz ne parvient pas, pour le moment, à mettre en place ses préceptes de jeu. L'ancien technicien du Bayer Leverkusen, qui désire surtout voir ses équipes pratiquer un jeu offensif en exerçant un pressing intense à la perte du ballon, est conscient du début de saison difficile de son équipe, seulement 11ème de Ligue 1 avant le déplacement prévu sur la pelouse de Troyes, dimanche (17 heures).. Mais je pense aussi qu'il faut voir ce qui s'est passé sur ces 5 mois, et moi j'aimerais rester plus longtemps. J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien dans ce club. Mais je sais que je dois gagner des matchs"a-t-il expliqué, dans des propos relatés par L'Equipe. Nommé l'été dernier en successeur de Rudi Garcia, jouissant d'un contrat jusqu'en 2023, le natif d'Apeldoorn n'a plus qu'un mois pour tenter de convaincre son président, Jean-Michel Aulas, de ses qualités. En effet, le dirigeant de l'OL a laissé à son entraîneur jusqu'à fin février afin de réaliser une possible progression, tandis que le nom de Laurent Blanc a été évoqué au micro d'Europe 1 comme une idée toujours dans la tête du président pour le futur sur le banc.Sans chercher d'excuses au moment de juger son bilan à la mi-saison, Bosz a assumé ses responsabilités dans la situation actuelle.a-t-il énuméré. Au passage, l'entraîneur de l'OL a eu quelques mots au sujet de Juninho, qui a quitté le club et son poste de directeur sportif en décembre dernier. ", a apprécié Bosz.