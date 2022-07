OL - Bosz : "L’espoir de faire une saison spéciale"

Après la 8ème place en Ligue 1 la saison dernière, Lyon veut repartir de l'avant. Ce jeudi, Peter Bosz a affirmé quelques ambitions en vue de l'exercice 2022-2023, à deux jours du premier amical estival, samedi contre Bourg-en-Bresse (19 heures). Le technicien hollandais qui vivra sa deuxième saison sur le banc du Groupama Stadium a confié son espoir de "faire une saison spéciale", bien conscient du mercato réalisé jusqu'ici, avec notamment les retours au club d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. "On a fait revenir des joueurs connus ici. Ils reviennent avec beaucoup d’expérience. C’est une très bonne chose pour nous et pour ceux qui aiment l’OL. Ils vont beaucoup nous apporter. On avait besoin de ça. Ils connaissent le club, le foot de haut-niveau", a-t-il analysé.

"La philosophie reste la même : gagner avec un jeu attractif"

Affirmant son désir de conserver Lucas Paqueta, même si cela dépendra également des "volontés" du Brésilien quant à son futur, Bosz a évoqué ses attentes par rapport au mercato. "Il y a des joueurs qui vont partir. On s’entraîne à 34 aujourd’hui. On va recruter aussi sur un ou deux postes", dont possiblement à celui de latéral gauche, alors qu'un accord avec l'Ajax Amsterdam concernant Nicolas Tagliafico a été trouvé selon L'Equipe. "Je n’ai pas de nouvelles pour le recrutement de Tagliafico. Beaucoup de clubs recherchent un latéral gauche", a clarifié le technicien de l'OL, qui a également mis les choses au clair concernant la discipline.



"Je veux de la discipline sur le terrain, hors du terrain aussi. Ce sont les règles pour cette saison. Tactiquement, on a des nouveaux joueurs, mais la philosophie reste la même : gagner avec un jeu attractif", a-t-il affirmé. L'OL ouvrira la saison de Ligue 1 version 2022-2023, le vendredi 5 août prochain, avec la réception de l'AC Ajaccio.