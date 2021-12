OL - Bosz : "Je vois comment on va sortir de cette situation"

"Ce ne sera pas facile mais on va y arriver"



L'Olympique Lyonnais a terminé l'année 2021 par un match nul face à Metz (1-1) mais surtout à la treizième place du Championnat de France de Ligue 1.. Arrivé l'été dernier en tant que nouvel entraîneur, le technicien hollandais a en effet été conforté à son poste "jusqu'à fin février" par son président, Jean Michel-Aulas (L'Equipe). L'ancien technicien du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen, lui, a procédé à une évaluation de la première partie de saison de l'OL dans un entretien accordé à l'émission OL Night System."Je ne travaille pas avec des robots mais avec des humains, qui sont tous différents. On m’avait dit que c’était le problème depuis plusieurs années. On n’y arrive pas. On va bien analyser les choses avec mon staff. On va regarder ce qu’on ne fait pas bien mais il y a aussi des choses qu’on fait bien", a-t-il analysé, se montrant satisfait du temps de jeu accordé à certains jeunes éléments, comme Castello Lukeba et Malo Gusto. Pour la suite de la saison, il a affiché sa grande confiance, sans toutefois fuir ses responsabilités dans la mauvaise passe traversée par l'OL. "J’ai mis des joueurs sur la pelouse. Le choix m’appartient.. Ce ne sera pas facile mais on va y arriver, croyez-moi. C'est de ma responsabilité. Je vois cela comme un challenge", a-t-il affirmé.entamera l'année 2022 en championnat par la réception du PSG, prévue le dimanche 9 janvier prochain, sur la pelouse du Groupama Stadium (20h45).