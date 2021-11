OL - Bosz : "Je veux gagner tous les matchs"

🎙 Peter Bosz en conférence de presse à 2 jours du match #SRFCOL "Pas de problème pour les joueurs qui ont joué hier. @MDembele_10 a repris la course. Ensuite il reprendra avec l'équipe, on verra" pic.twitter.com/fCTLKCGarl

— Olympique Lyonnais (@OL) November 5, 2021

Une mauvaise série pour l'OL à l'extérieur

L'Olympique Lyonnais a brillé jeudi soir, parvenant à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa suite à un succès net contre le Sparta Prague (3-0).). Sixième du championnat de France, Lyon cherchera à obtenir un second succès consécutif sur le plan national après celui poussif face à Lens (2-1). Interrogé en conférence de presse à propos de l'équipe entraînée par Bruno Genesio, le technicien hollandais a livré son analyse de fond. "Sur les six derniers matchs, ils sont premiers. Ils sont en forme mais nous aussi, même si on n'a pas gagné à Nice (défaite 3-2, ndlr). Rennes et Lyon sont deux équipes qui jouent bien donc à mon avis ce sera un match intéressant", a-t-il expliqué, dans des propos retranscrits par L'Equipe."Je veux gagner tous les matchs, même si on n’a pas beaucoup de repos. On veut aussi gagner après la Coupe d’Europe, ce qui n’a pas été le cas cette saison. On a plus d’habitudes dans notre style de jeu, on le voit sur les stats", a clamé Bosz. Seulement privé de Moussa Dembélé, qui a repris la course sans ballon après sa fissure du péroné, le natif de Apeldoorn a de nouveau affirmé sa volonté de ne pas se montrer trop laxiste, avec la qualification pour la phase finale de la Ligue Europa en poche. "Bien sûr, il n'y a plus la pression pour se qualifier mais j'aimerais garder la tension dans l'équipe. Lâcher n'est pas une bonne idée. Souvent, les équipes lâchent un peu et le font aussi en L1", a-t-il glissé.