OL - Bosz : "Je crains d'avoir des blessures"

September 24, 2021 19:10 En conférence de presse, Peter Bosz a évoqué les blessures contractées par Moussa Dembélé et Malo Gusto. L'entraîneur de l'OL a reconnu une crainte de nouvelles blessures en raison du calendrier très dense et le peu de repos possible entre les rencontres.