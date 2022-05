OL : Bosz invite Paqueta à jouer "un peu plus simple"

L'OL peut encore croire à l'Europe. 7ème de Ligue 1 après son succès obtenu à Marseille (0-3), la formation de Peter Bosz n'est située qu'à 2 points de Strasbourg, 6ème et 5 de Nice, 5ème. Avant le déplacement de Lyon à Metz dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1, le technicien hollandais a exhorté ses joueurs à s'imposer afin de se donner les plus grandes chances possibles. "Les joueurs sont frais et j’espère qu’ils comprennent l’importance de ce match. Depuis la trêve, on joue bien mieux et nous sommes peut-être en train de tenir la dernière chance de réaliser une belle série. Si on enlève le match raté contre Brest, nous sommes sur une bonne forme et nous faisons une série. Mais il faut gagner contre Metz", a-t-il glissé.

Conscient de efficacité nouvelle des Gones, l'ancien technicien du Bayer Leverkusen a salué l’amélioration nette dans la finition, avec 15 buts inscrits lors des 4 derniers matchs. "Mes joueurs ont toujours travaillé à l’entraînement dans ce domaine pour parvenir à marquer plus. Désormais, nous savons marquer", a jugé Bosz.



Par ailleurs, il a mis en avant "l'excellente mentalité" de Lucas Paqueta, invitant son milieu offensif à jouer de façon plus simple. "En tant que Brésilien, il veut toujours faire les choses pas seulement bien, mais super bien (rires). Parfois, il doit jouer un peu plus simple pour pouvoir éviter de courir à la récupération après". En manque d'inspiration depuis la seconde partie de saison, le Brésilien a tout de même su impressionner ses pairs car il sera en course pour le titre de meilleur joueur de la saison (le dimanche 15 mai, ndlr), en compagnie de Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Dimitri Payet et Martin Terrier.