OL - Bosz et le calendrier : "Ceux qui font ça ne comprennent rien au foot"

"Trois matchs à chaque trêve c'est impossible"



🎙 Peter Bosz avant #OLASM : "Les joueurs jouent beaucoup trop. L'argent guide le football. Les joueurs ne sont pas écoutés. Le calendrier est beaucoup trop gros. La cadence est infernale. La semaine prochaine, on joue Prague puis Nice à 13h. Deux déplacements en plus."

Cette saison, les clubs doivent composer avec une trêve internationale à rallonge du côté de l'Amérique du Sud. En effet, dans la nuit de ce jeudi à vendredi, les joueurs internationaux du Brésil et de l'Argentine seront mobilisés dans les rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La Seleção affrontera l'Uruguay (2h30, heure française) tandis que l'Albiceleste défiera le Pérou, une heure plus tôt.Comme d'autres clubs de Ligue 1, Lyon n'est pas satisfait du calendrier et ce jeudi, Peter Bosz a affirmé sa colère en conférence de presse alors qu'il a jugé "complètement impossible" de pouvoir compter sur Paqueta face à l'ASM, si le joueur joue avec le Brésil cette nuit. "S'il ne joue pas, on pourra regarder..., s'est emporté le technicien hollandais.Sondé sur la cadence infernale des rencontres imposée aux clubs et aux joueurs, il a développé sa pensée :Pourtant, on veut les meilleurs joueurs sur les terrains ! Mais en continuant comme ça, les meilleurs joueurs se blessent et ne jouent plus pendant longtemps. Le calendrier est vraiment trop chargé", a-t-il commenté, confirmant les forfaits de Moussa Dembélé (touché au péroné droit depuis fin septembre, ndlr) et Islam Slimani (blessé musculairement avec l'Algérie durant la trêve internationale).