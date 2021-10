OL : Bosz estime l'OL en progrès, avant le match contre Lens

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLRCL : "Lens n'est pas là par hasard. Ils méritent vraiment cette deuxième place. On doit les battre samedi. Je ne pense pas que Lens change de système. Il faudra aussi s'adapter à l'adversaire."

"On va voir deux équipes qui pressent et qui veulent jouer"

Après 11 matchs de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pointe à la 9ème place du classement. Ce constat statistique ne plaît pas à Peter Bosz, mais l'entraîneur hollandais voit tout de même du positif dans les matchs réalisés par son équipe et l'a confié avant la réception de Lens, deuxième du classement et équipe en forme cette saison. Ainsi, avant l'opposition entre les deux formations samedi sur la pelouse du Groupama Stadium (21 heures), Bosz a mis en exergue la progression de son équipe dans le jeu., a-t-il annoncé, en référence notamment à la remontée subie contre Nice, avec 3 buts encaissés en 12 minutes.Bosz a bien sûr analysé au mieux les caractéristiques de la formation entraînée par Franck Haise, et a expliqué s'attendre à un match de haut niveau entre deux équipes armées d'une volonté forte dans le pressing. "J'ai regardé beaucoup de leurs matchs et c'est une équipe qui n'a jamais peur de jouer, qui repars de derrière et qui fait un pressing haut., a prédit le natif d'Apeldoorn, dans des propos relatés par L'Equipe. Également présent en conférence de presse, Lucas Paqueta, auteur de 4 buts en 11 matchs et véritable facteur X de l'OL, a salué la philosophie de son entraîneur : "Je ne suis pas encore au top de ce que je peux être. J'ai jamais aussi bien joué, mais je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Ce qui me plait avec Peter Bosz, c'est de toujours avoir le ballon et, quand on ne l'a plus, de tout faire pour le récupérer."