OL : Bosz est déjà fan de Shaqiri

À deux jours du déplacement à Nantes, vendredi dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 (21 heures), le coach de l'OL, Peter Bosz, a exprimé son opinion très positive au sujet de Xherdan Shaqiri. Arrivé lundi de façon officielle pour trois saisons dans le club rhodanien, l’international suisse (96 sélections) devrait bénéficier d'un rôle important dans l'animation offensive à en croire les propos de son nouvel entraîneur. "Il s'est entraîné avec nous pour la première fois, après s'être entraîné tout seul en Suisse pendant quelques jours, et je vais parler avec lui", a-t-il expliqué, laissant planer l'incertitude quant à sa présence dans le groupe pour le match à Nantes.

"Pour moi, c'est un joueur intelligent"



En revanche, il n'a eu que peu de doutes sur la qualité pure de l'ancien joueur de Liverpool et a affirmé savoir comment l'utiliser sur le terrain, soulignant sa polyvalence importante. "Il peut jouer dans plusieurs positions, plutôt sur le côté droit, mais pas le long de la ligne. Il est très fort pour jouer entre les lignes, donc il peut aussi être milieu offensif, mais plutôt à droite qu'à gauche, encore une fois, même s'il est gaucher. Des joueurs aussi à l'aise entre les lignes et dans les petits espaces, il n'y en a pas tant que cela. C'est un très bon technicien, qui a une très bonne première touche de balle, un pied gauche extraordinaire, et qui voit très bien les espaces. Donc, pour moi, c'est un joueur intelligent", s'est enthousiasmé Bosz.

Concernant l'opposition face au Nantes d'Antoine Kombouaré, le coach de l'OL a mis en exergue la nécessité de résultat de son équipe, qui n'a pas encore su remporter un match depuis le début de la Ligue 1 - matchs nuls face à Brest et Clermont, défaite à Angers. "Nantes a un jeu très direct. Je connais très bien le coach. J'ai joué avec lui. On va encore avoir un match compliqué. On a besoin de prendre des points", a affirmé le technicien alors que l'OL pointe à la seizième place du classement.