OL : Bosz espère rejouer le match contre le Paris FC

Le coach Peter Bosz en conférence de presse à la veille de #OLFCM : "Nous sommes déçus de ne pas avoir joué la deuxième mi-temps face au Paris FC. J'espère qu'on va récupérer @JeromeBoateng, qui était malade lors du dernier match."

— Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2021

Bosz marqué par les multiples incidents

"Treizième, ce n'est pas notre place"

C'est, au plus tard, le mardi 28 décembre prochain qu'on aura connaissance des décisions de la Commission de Discipline concernant la rencontre entre le Paris FC et l'OL, arrêtée vendredi soir en 16èmes de finales de la Coupe de France. Peter Bosz est apparu touché par les incidents survenus au stade Charléty, ce mardi en conférence de presse, avant le match de son équipe face à Metz, mercredi soir lors de la 19ème journée de Ligue 1 (21 heures). "Nous sommes tristes par rapport à ce qui s'est passé. Tout le monde comprend que les joueurs n'ont rien à faire avec ça. Le match a été arrêté alors qu'on était déjà sur la pelouse, a-t-il déploré dans des propos relatés par RMC Sport.Affichant son souhait de voir le match face au Paris FC être rejoué "le plus vite possible", l'entraîneur de l'OL a livré sa vision sur les problèmes constatés dans les stades depuis le début de cet exercice 2021-2022, avouant n'avoir jamais vu ça au cours de sa carrière.(face à l'OM et contre le Paris FC, ndlr). Donc même avec l'expérience, je pense qu'il n'y aucun joueur qui a pu vivre une telle chose", a affirmé l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen.À la veille du dernier match de l'année 2021 de son équipe, le natif d'Apeldoorn n'a pas caché son insatisfaction à propos du classement de l'OL, seulement treizième de Ligue 1 après 17 matchs joués.a-t-il assuré. Également présent en conférence de presse, Houssem Aouar a mis en avant l'objectif de succès des joueurs pour cette rencontre au Groupama Stadium : "On va vouloir gagner ce dernier match de l’année, à domicile. On doit mettre en place tout ce qu’il faut pour obtenir cette victoire. Sur la mi-temps qu’on a joué on a été assez bons dans le pressing et à la perte de balle. On a été mieux dans la fluidité et les combinaisons même si on n’a pas été assez efficaces. On est optimistes, le groupe garde confiance."