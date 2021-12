OL : Bosz chahuté, trois joueurs viennent à la rescousse

Treizième du classement de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est très loin des espérances placées en lui par ses supporters en début de saison. Malgré un nouvel entraîneur arrivé l'été dernier pour succéder à Rudi Garcia, le club rhodanien ne trouve pas la bonne formule. Peter Bosz, stratège en chef de l'effectif, peut tout de même compter sur l'appui de plusieurs cadres du vestiaire.



Ainsi que l'indique L’Équipe ce dimanche dans ses colonnes, le tacticien néerlandais n'est pas seul. Malgré le départ imminent de Juninho, son directeur sportif, Bosz a vu certains de ses leaders le soutenir officiellement en début de semaine. Et ce sont majoritairement des défenseurs qui jouent le rôle de piliers. Le quotidien sportif cite ainsi Jérôme Boateng qui "entretient une proximité naturelle avec son entraîneur", ce dernier "appréciant l'expérience et la vision générale du foot" de l'ancien du Bayern Munich.

Un joueur, un rôle

Léo Dubois est également précieux dans la cohésion du groupe et le média précise que ce n'est pas pour rien que Peter Bosz l'a nommé capitaine. Enfin, Emerson est aussi un relais important pour l'entraîneur lyonnais, d'autant que le joueur prêté par Chelsea parle plusieurs langues et peut ainsi transmettre plus facilement le message de son coach.